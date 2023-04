“Me arrodillé”: China Suárez contó la desesperada estrategia que utilizó para evitar que un ex la dejara

China Suárez se sinceró como pocas veces lo ha hecho en una entrevista que le concedió a Grego Rossello, conductor del programa argentino “Ferné con Grego”.

En plena conversación, la China reveló que hace un par de años lidió con una relación tóxica que la llevó a actuar más que indignamente. Según su relato, todo ocurrió cuando ella tenía “veintipico de años”.

“O sea, se había enamorado de mi liberad, mi independencia, y de libertad hablo de cómo soy yo, no de estar 20 personas a la vez (…) es lo que pasa mucho, que se enamoran de tu independencia, de tu libertad y después es lo primero que te quieren sacar. No es que siempre pasa, pero me ha pasado alguna que otra vez”, contó, aunque sin dar el nombre del susodicho ni la edad que tenía para que nadie pueda sacar el cálculo de con quién estaba en ese momento.

Incluso, reveló que una vez llegó a arrodillarse ante el hombre para rogarle que no terminara la relación.

[ LEE TAMBIÉN: “Bellas las dos”: China Suárez causa furor bailando con su hija, Magnolia Vicuña ]

China Suárez desesperada

“Me arrodillé, la desesperación de decir ‘¿qué hago arrodillada pidiendo por favor que no me deje?’ Porque me decía ‘Te amo, me encantás, pero no puedo estar con vos por tu personalidad. No puedo, me hace mal, me da celos”, sostuvo

Por eso es que llegó a realizar una especie de mea culpa por lo que vivió. “Esas cosas que uno hace en momentos de desesperación, que después la vida no por nada es sabia y acomoda a todo el mundo en su lugar”, afirmó, consignó La Cuarta.

De todas maneras, no dejó pasar la oportunidad de tratar de “cagón” a su ex por demorarse tanto en llegar a la conclusión de que no podía estar con ella. “Era más grande. O sea, te acordaste tarde, hijo de pu.., un año y medio estuviste”, finalizó