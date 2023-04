“Me trató de hipnotizar y la verdad que no”: Pancha Merino recordó intento fallido de Tony Kamo

En la última edición de “Tal Cual”, los panelistas recordaron el mítico programa televisivo “Viva el Lunes”, en donde tanto Raquel Argandoña como Pancha Merino pisaron los estudios mientras estaba al aire.

La protagonista de “Adrenalina” recordó una participación en ese programa, en la cual fue “hipnotizada” por el español Tony Kamo, sin embargo, sus trucos no funcionaron con ella. “A mí una vez me trató de hipnotizar y la verdad que no, yo estaba aterrada con las arañas”, señaló.

Merino explicó que le colocaron una araña pollito para que caminara sobre ella, lo que la tenía muy asustada, “yo respiraba para no gritar, pero seguí sintiendo miedo”, contó. “No sé qué tanto hipnotizaba, yo creo que más actuaban”, teorizó.

“Mentí un poco”

José Miguel Viñuela imitó a Tony Kamo, quien recitaba unas palabras para dejar inconsciente a un sujeto. A raíz de esto, Pancha dijo “me lo hizo una vez, mentí un poco. No estaba así (hipnotizada), no sé los otros, pero por lo menos yo no”.

“Él te preparaba para entrar en pantalla, la vez que me preparó y me tenían que poner la araña pollito, yo no sentí que estaba feliz. Sentí que estaba aterrada, contando los minutos para que se acabara la cámara y gritar ‘¡Sáquenme!’”, agregó.

“Aguanté televisivamente, actué televisivamente”, cerró Pancha Merino.