Por sus canas, una novia acusó a dama de honor de arruinar su boda: así le dieron una lección

Una novia causó indignación luego de quejarse de una de sus damas de honor en redes sociales. La mujer contó cómo fue que su amiga llegó luciendo el cabello lleno de canas, algo que considera antiestético.

El mensaje fue publicado en Facebook, donde además señaló que temía que arruinara su gran día por ser un “distractor”.

Novia Una novia se quejó de que una de sus damas de honor tenía cabello platinado (Freepik)

“Hoy nos reunimos para nuestra reunión mensual para repasar la agenda y el orden del día, etc. Cuando mi dama de honor volteó la cabeza, noté que tenía bastantes canas. Le mencioné esto y le sugerí teñirlo antes de mi gran día”, aseveró y agregó que su amiga “se negó” a llevar a cabo el procedimiento debido a “una alergia al tinte”.

“Es realmente antiestético y me preocupa que le quite la belleza al vestido que elegí para ella. ¿Algún consejo sobre lo que puedo hacer? No puedo pagar su cita con el cabello ya que he agotado mi presupuesto de dama de honor ahora”, se lee en la publicación.

Novia A través de redes sociales novia se quejó del aspecto de una de sus damas de honor (Freepik)

La novia agregó: “Sólo faltan 10 semanas para la boda y creo que su cabello sólo empeorará. Sólo tiene 30 años”

La novia furiosa recibió una lección

Usuarios de inmediato reaccionaron a la historia de la mujer y la acusaron de bridezilla, término que se utiliza para describir a una novia enfurecida y caprichosa. Pero lejos de seguir alimentando el odio, muchos le dieron una lección sobre aprender a aceptar el envejecimiento.

“Son canas, absolutamente naturales. Si tuviera arrugas, ¿le dirías que fuera a ponerse botox? Nadie va a mirar su cabello, Jesucristo”; “Sinceramente, no creo que las canas desvíen la atención del vestido”; “Bridezilla a toda marcha. Necesita comprobar que el mundo no gira en torno a su boda. Y su dama de honor necesita repensar su amistad”. “La lección aquí es nunca cambiar nada para adaptarte a otra persona”.

Novia Internautas respondieron con indignación a la queja de una novia (Facebook)

Es momento de dejar de ver las canas como algo antiestético o antinatural

El envejecimiento es un proceso natural del cuerpo, sin embargo durante muchos años se ha hecho creer a las mujeres que es algo que se debe evitar, disfrazando los signos de la edad con tintes y procedimientos estéticos que pueden ser perjudiciales.

Envejecer es inevitable pero debemos cambiar la forma en la que vemos el paso de los años. Lo peor es que criticar a otra mujer por esto se vuelve una situación llena de misoginia pues a los hombres no les va igual.

Canas Es momento de dejar de ver el cabello platinado como una condena (Freepik)

Y es que cuando su cabello se llena de canas, se ganan el título de soltero codiciado y son comparados con los buenos vinos mientras que a nosotras se nos dice que nos hemos descuidado, que deberíamos invertir en tratamientos de rejuvenecimiento o que ya pasó nuestro tiempo. Irónicamente cuando decidimos cambiar nuestra apariencia y renovarnos, la sociedad nos señala por no aceptar nuestra edad.

Las mujeres envejecemos pero eso no significa que tengamos fecha de caducidad. Es momento de dejar de vivir con la presión de que debemos envejecer con gracia. Las canas, las manchas y las arrugas no son una razón para sentirnos avergonzadas.