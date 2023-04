“Aquí hay algo más, pero no puedo decir...”: Mario Mezza se cuadra con Tonka por Caso Relojes

El famoso peluquero y empresario Mario Mezza se refirió a la compleja situación que atraviesa la animadora Tonka Tomicic respecto al Caso Relojes Vip, debido a la relación comercial y de amistad que tienen hace varios años, asegurando que tiene la “absoluta certeza” que no es su culpa e, incluso, habría “algo más”, dijo a La Cuarta.

“Tengo absoluta certeza y seguridad que el tema de los relojes no es culpa de Tonka. ¿Quién no apoyaría a su pareja? Si es una pareja de toda una vida, si existe el amor, yo no dejaría que se hundiera nadie conmigo, trataría de dar la cara y salvarla. Ahora, yo creo que aquí hay algo más, pero que no puedo decir qué, porque no lo sé. Pero sí tengo la certeza absoluta de que ella fue con los ojitos cerrados”.

Según señaló, no solo él pone las manos al fuego por ella, sino que varios artistas le han entregado su espaldarazo.

Mario Mezza y amistad con Tonka Tomicic

“Tonka está sufriendo, pero creo que va a volver, soy uno de los que la apoya. Y hay mucha gente que sabe que tengo una relación comercial con ella. Y esto es un top secret, un cahuincito: muchos, desde Tommy Rey hasta Mauricio Flores... me han mandado mensajes de apoyo para que yo le mande a Tonka. En algún minuto lo voy a hacer para que ella sepa que hay una cantidad de gente que la apoya de una manera impresionante”.

Finalmente, reveló el gran aprecio que le tiene debido al apoyo incondicional de la exBienvenidos.

“Tonka Tomicic es mi angelito de la guarda. Siempre se lo he dicho, se ha portado extraordinariamente bien conmigo...Yo empecé a trabajar con ella cuando estaba con Felipe Camiroaga. De hecho, tengo guardado como tesoro las primeras menciones que hacían con Felipe, eran los dos muy lúdicos, él pescaba la tijera y hacía como que le cortaba el pelo y decía “profesional”. Él así hacía notar la marca y fue un despegue, para mí, extraordinario”.

Además agregó “Tonka me ha salvado muchas veces. Una vez tenía que grabar un comercial y ella estaba de vacaciones, y me dice “solo vengo por ti”. Había suspendido sus vacaciones para grabar conmigo”, destacó.