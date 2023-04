“Hay un estándar estético en televisión, sólo gente bonita y joven”: Gloria Münchmeyer se sincera tras su ausencia en las teleseries

Gloria Münchmeyer será la nueva invitada en el programa de Pancho Saavedra, “Te Paso a Buscar”, en donde contará varios detalles sobre su vida personal y su carrera en televisión.

La actriz recordará varios momentos de sus 68 años de trayectoria y algunos de sus personajes en las producciones dramáticas y también en el ámbito del humor.

“Lo que yo hago es una actuación, no humor. Soy comediante, pero no humorista, ahí hay una diferencia. Yo no escribo el libreto, lo interpreto”, aclaró de entrada en el espacio de Canal 13.

Y en esa misma línea, recordará al actor y director Andrés Rillón, a quien le debe su acercamiento a la comedia. Además, recordará su emblemático sketch junto a Rebeca Ghigliotto, “La Vicky y la Gaby”, donde dos mujeres completamente distintas con hilarantes diálogos hacían reír al público en distintos programas de TV.

La dura crítica a la TV actual

Por último, Münchmeyer compartirá una profunda reflexión sobre su ausencia de las teleseries nacionales en los últimos años. Esto, luego de que Pancho le consultara sobre si volvería a los estudios de las nuevas producciones.

“Me encantaría, pero ya no llaman a los actores viejos... hay un estándar estético en televisión, sólo gente bonita y joven. Los que antes eran hijos míos ahora están siendo abuelos. La tele te jubila”, asegura.