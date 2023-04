Las amigas de la tía fueron al rescate: Helhue Sukni reveló gesto tierno de sus cercanas

El ánimo de la tía Helhue Sukni no ha estado de maravilla. Hace unos días, la abogada le contó a sus amigos de Instagram que le vino un bajón desde el cambio de estación. La amante del verano y sol no ha estado disfrutando los días más cortos y helados.

Por esto, sus entrañables amigas vinieron al rescate y la fueron a subir los ánimos, y la tía decidió hacer un video en la madrugada para contarle a los amigos. “Yo he estado enferma. Muy muy mal, pero vinieron tres amigas a verme”, partió.

“Amigas mías de cuando era chica, del colegio. Me vinieron a ver para saber respecto a mi estado de salud y para saber mi estado psicomental, emocional, psicoterapéutico, psicosocial”, bromeó Sukni.

“No todo lo que brilla es oro”

“He estado media bajoneada. Ustedes saben que la Tía Helhue va para arriba y para abajo. Hay días que está contenta y otros que está triste. Yo creo que por eso me enfermé porque ando como con una melancolía”, aseguró en el auto video que se estaba haciendo.

Ella prosiguió a mostrar a sus tres amigas que fueron a su casa: Isabel, Panchita y María Cristina. El grupo le contó a la tía que “vinimos porque te queremos mucho. Para subirte el ánimo, estaba enfermita, estaba triste”

“No todo lo que brilla es oro”, afirmó la abogada. “La Tía Helhue está media deprimida, no está muy bien, pero no importa porque hablamos acá con mis amigas y nos dimos cuenta de algo (...) somos mal agradecidas”, añadió.

“Hay que agradecerle a Dios lo que uno tiene. Aunque uno esté deprimida, triste y todo la huea, uno en el fondo tiene que estar feliz de lo que le ha dado la vida. Qué más felicidad puedo tener yo que tengo a estas tres hueonas que me vinieron a ver porque yo estaba enfermita y deprimida”, continuó.

“Por eso no le he hecho videos hueones, porque he estado como la callampa. Ahora me mejoré, amigos, porque ahora estoy brindando con mis amigas con una copita de champan. Ahora estoy repuesta, me repuse”, concluyó la tía. Además, informó que este finde se sale e irá a carretear a una disco en Vitacura.