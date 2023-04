Lo pilló en la mentira: Raquel Argandoña echó al agua a expinche que la engañó sobre su situación económica

Uno de los temas que fueron discutidos en el último programa de “Tal Cual” fue cómo detectar a un cafiche. Raquel Argandoña contó una de sus experiencias con alguien que lo pilló en una mentira con respecto a su situación económica, pero no lo clasificó como un cafiche.

Ella partió confesando que salió con una persona que aparentaba que tenía lucas, mas era una falsedad. “Me molestó lo tonta que fui de haber caído”, confesó entre risas. Ella dijo que recién le pudo sacar la foto, una vez que se había terminado el vínculo.

“Habían unas cosas que no me calzaban, me lo habían advertido, pero pensé que era esa típica persona que no quiere que encuentre al hombre de mi vida”, contó lanzando una carcajada. “Me dio la radiografía completa, uno es la tonta que quiere creer lo que no debe creer”, agregó. Si bien, Argandoña afirmó que no se enganchó del hombre.

Las sospechas de la “Quintrala”

El amigo que le advirtió a Raquel sobre este hombre, le hizo notar que su pretendiente nunca aceptaba las invitaciones a comer a su casa que les ofrecía a él y a la animadora. Esto se debe a que le pedía prestados sus autos para lucirse con la “Quintrala”, pero ella decidió no creerle.

Sin embargo, sí existían distintas situaciones que le parecían sospechosas a Raquel. Una fue que él aseguró que iba cuatro veces a la semana a un restaurante pituco, pero nadie lo conocía dentro de los trabajadores; ni tampoco se sabía la carta, que quedó demostrado después de que Argandoña le pidió una recomendación.

En otra ocasión, fue a la casa de su pinche y le llamó la atención que no era tan ostentosa como él aparentaba. Durante un almuerzo, nuevamente sonaron sus alarmas, fue a la cocina a buscar un vaso y le pidió a la nana si le podía pasar uno.

Ella notó que la asesora del hogar buscaba y buscaba, y parecía no saber dónde estaban los vasos. Raquel le consultó si llevaba poco tiempo en la casa, pero la trabajadora le dijo que el hombre cambiaba las cosas de lugar todos los días. “No me calzó que cambiara los vasos y los platos todos los días”, señaló.

La revelación

“Pasó un tiempo, y el amigo me llama por teléfono y me dice ‘tú no te has dado cuenta que todo esto es mentira y son tarjetas que le presto yo, los autos son míos. Así que deja a mi amigo tranquilo’”, contó entre risas.

Marlen Olivari le preguntó por qué creía que el amigo lo desenmascaró, y Raquel le contestó que “yo creo que debe haber creído que el amigo se estaba endeudando, y lo quería, y vivía una mentira”.

Finalmente, Argandoña se confesó y contó que una amiga le preguntó si es que ella hubiese pescado al gallo si supiese de un principio que no tenía lucas. “No po’, no habría salido con él”, reveló.