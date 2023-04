Madre de Ignacia Michelson sorprende con espectacular y juvenil figura a sus 54 años

Tiene 54 años, pero representa 30. Así luce la espectacular y juvenil figura de Jenny Díaz, madre de la influencer Ignacia Michelson, pareja de Marcianeke, quien se refirió a la incipiente relación de su hija con el cantante urbano, a quien define como un “tiernucho”, dijo en conversación con LUN.

Físicamente, son como dos gotas de agua con la DJ, por lo mismo, entregó su secreto de la eterna juventud.

Desde los 18 años toma vitamina D, C, calcio, colágeno, tratamientos faciales y alguna que otra en nariz e implantes mamarios. “Lo que sí yo no tomo alcohol, nunca he tomado, eso también ayuda”. recomendó.

Respecto a su impresión del cantante urbano, reconoció que tiene la mejor impresión y que le encanta ver cómo trata a su retoña.

“Lo único que le dije era que si ella era feliz, que si la aguantaban. no tenia nada mas que decirle. Tienes que estar con la persona que amas para que seas feliz”.

Jenny Díaz: suegra de Marcianeke

Y al ver a Marcianeke entrar a su casa, señaló que “me imaginaba otra cosa, pero es una persona totalmente distinta a lo que se ve. Lo que conozco del Mati, porque para mí es el Mati en la casa no Marcianeke, es que el Mati es tiernucho, además está muy distinto ahora. Lo otro es que no es para nada feo, tiene lindos ojos y es muy tierno, suave, simpático”, lo piropeó.

Incluso, cuenta que les prepara comida casera para que aumente la musculatura, puesto que lo considera “muy flaquito”.

Finalmente, respecto a las drogas, las rechaza completamente, pero les dio un práctico consejo.

“Siempre y es horrible, porque uno no se puede hacer la tonta, uno sabe que está, que hay, tampoco puedo decir que mi hija es una santa. La Ignacia ya no vive conmigo y yo ya no puedo controlarla, ya lo hice. La droga es un tema que está en todos lados. Les digo que se cuiden y siempre les he dicho que si lo hacen, sea para divertirse y no para vivir”, sentenció.