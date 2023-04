“No iré como tonta a pagar esa plata”: Naya Fácil está buscando otras opiniones sobre su deuda con el SII

Al parecer, Naya Fácil no ha aprendido que tiene que pagar sus impuestos. Esta mañana, la “no influencer” señaló que está buscando más opiniones para no tener que cancelar su deuda con Servicios de Impuestos Internos (SII); a pesar de ya haber intentado saldar este pago y señalar que sabe que tiene que pagarla.

Naya partió contándole a sus “facilines” que está buscando distintas opiniones sobre cómo evadir el pago de su deuda. “Ando viendo en todos lados qué puedo hacer porque de verdad son demasiadas lucas. Demasiadas lucas que a mí no me van a devolver”, señaló.

“Ustedes saben lo que me he sacrificado, trabajando en las redes sociales para llegar y tener que pasar tantas lucas que no van a ser devueltas. Entonces estoy agotando todos los medios, todavía estoy a tiempo, estoy escuchando distintas opiniones de qué podría hacer”, agregó la creadora de contenido.

Ella contó que no sabe si lo va a pagar hoy día, ya que el martes 2 de mayo se vence el plazo para pagar la primera cuota de las contribuciones.

“Voy a agotar todos los medios”

Naya señaló que sus “facilines” le dijeron que buscara otra opinión para no tener que pagar sus impuestos. “Es mi bolsillo el que está en juego, es mi capital el que está en juego. Voy a agotar todos los medios, yo no me voy a rehusar, no voy a ir como tonta estúpida a pagar las lucas allá. No, tiene que haber una opción”, declaró tajante.

La “no influencer” contó que tiene que pagar más de 100 millones de pesos, e insistió en que va a hacer lo que está a su alcance para no saldar su deuda con el fisco. De igual forma, señaló que si no le queda de otra, va a pagar la suma.

Esta vuelta en 180 grados que se pegó Naya sucedió después de ver los mensajes de sus “facilines” que le sugirieron que buscara más opiniones. “No iré como tonta a pagar esa plata. Sé que tengo que pagar, si eso lo tengo claro (...) no se queden con la primera opinión, siempre hay una solución”, concluyó.