Pollo Valdivia contó cómo empezaron a pololear con Claudia Conserva: “Pensó que había muerto”

Se conocieron trabajando, tuvieron un affaire, pero no fue hasta que hubo un grave accidente cuando se dieron cuenta que había que formalizar la relación. Así lo contó Juan Carlos Pollo Valdivia en el programa “Podemos Hablar”, sobre cómo terminaron pololeando con Claudia Conserva hace 31 años atrás.

“En el año 1993 hice mi cumpleaños en mi departamento soltero. Después del carrete llegó Claudia para ayudarme a ordenar que era como mi casi polola, éramos amigos como tratando de hacer algo más, pero no estaba declarada la situación. Entonces fui a buscar pizza porque el delivery no existía en esa época, fui en su auto”, relató en el punto de encuentro.

Pero, tras regresar con el almuerzo para agasajar a su invitada, fue chocado por otro automóvil.

Amor de Pollo en Conserva

“Cuando venía de vuelta, alguien no vio un disco Pare y chocamos muy fuerte. El auto golpeó la cuneta y terminó enterrado en el pasto y yo salí por la ventana, entonces el cuerpo estaba por la ventana y el resto del cuerpo atrapado debajo del tablero... más encima con el vidrio molido del parabrisa que saqué con la cabeza”, contó, ante la sorpresa de Gala Caldirola, Felipe Vidal, la alcaldesa de La Pintana y el animador Jean Philippe Cretton.

“En ese tiempo no teníamos celulares ni nada”, explicó ante la falta de mensajería en esa época, pero, de igual forma lograron avisarle a su futura esposa y madre de sus hijos.

“Cuando me vio pensó que me había muerto. Ahí se dio cuenta que tenia un sentimiento muy potente, porque si me moría ella se quedaba sin mí y se dio cuenta de lo importante que era en su vida”, confesó, emocionando a los presentes.

Actualmente, Claudia Conserva sigue luchando contra un feroz cáncer y espera pronto ser dada de alta. Además, en TVN emitirán el documental Brava, en base a los registros que ella misma realizó de su aguerrida batalla.