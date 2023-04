Alcalde Rodolfo Carter afirma su deseo de ser Presidente de la República: “Soy parte de los que sueñan con dirigir su país”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, manifestó en una entrevista con La Radio su deseo de ser Presidente de la República de Chile, aunque aclaró que no se acuesta ni se levanta pensando en ello.

“Yo soy parte de los que sueñan un día con dirigir su país, pero no me acuesto ni me levanto pensando en eso. Faltan tres años, entonces humildad, prudencia, ver cómo viene el tiempo, pero sí me gustaría ser presidente, antes es para qué. Antes hemos tenido dos Gobiernos malos, el de Piñera y este (…)”, afirmó el jefe comunal.

En cuanto a su postura política, Carter señaló sentirse más cercano al bloque UDI-RN-Evópoli que a los Republicanos, en particular al sector de “Chile Seguro”. Si bien dijo tener respeto por los Republicanos, el alcalde afirmó tener diferencias con José Antonio Kast. “A mí lo que no me gusta de las líneas demasiado duras, es que a veces se olvidan de la realidad”, precisó.

El alcalde de La Florida se encontraba de gira por distintas regiones del país apoyando a los candidatos de la próxima elección constituyente del 7 de mayo. En este sentido, el jefe comunal destacó la importancia de participar en el proceso, en lugar de marginarse del mismo.