“Hijos de put...váyanse a la chuch...”: Helhue Sukni perdió el juicio en Instagram

La abogada Helhue Sukni explotó en redes sociales, tras despotricar contra los odiosos haters que la critican por su trabajo y las locuras que comenta en su cuenta de Instagram, señalando que si no les gusta se pueden ir a la “chuch...”, publicó en un “video para los amargados”.

Su rabieta comenzó porque algunos “malintencionados” habrían dicho que “a la tía Helhue se le mueve la mándivula”, en relación que habría consumido un tipo de droga, razón por la cual respondió furiosa.

Fue a través de un live que Helhue lanzó sus descargos, con insultos de grueso calibre.

“Hola amigos, o sea, el ‘hola amigos’ para mis amigos, no para los hijos de put… que me pelan yo nunca leo los comentarios, de repente los leo, pero ahora que llegué de mi carrete y que dicen que a la tía Helhue se le mueve la mandíbula… Pobres hue… ‘¿Tomó alguna sustancia ilícita?’ Envidiosos de mier… o malintencionados”.

Helhue Sukni furiosa con haters

“Yo les digo algo, si a usted no le gusto, no me siga. A mi el tema de Instagram es un hobbie, yo no vivo de ustedes, yo no vivo de Instagram, yo no vivo de los canjes, tampoco de la plata que me da Instagram. Yo vivo de mi pega”, lanzó tajante.

Además, respecto a quienes la critican por defender a narcotraficantes, fue enfática.

“Al que le molesta que yo defienda delincuentes, mala cuea, lo he hecho desde que tenía 25 años y tengo 57, así que si les gusta, les gusta y si no les gusta, que la chupen”.

“La gente que me hace comentarios negativos, malos e insidiosos y que me molestan, porque por cierto me molestan, por la put… madre, no me sigan. La hue… es corta. Para qué chu… pierden tiempo, para qué gastan internet, porque el internet vale caro (...) No sigan a esta vieja”, enfatizó Helhue.

Por lo mismo, invitó a sus críticos a seguir “hue… piluchas” y que no la siguieran a ella. “Los videos que hago son para alegrar a mi gente, y por cierto, a mí, nadie me alegra”, aseguró la abogada.