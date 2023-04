Los divertidos memes que postearon tras polémico baile erótico en Cesfam de Talcahuano

Durante esta semana se hizo viral en redes sociales un polémico video en el que se aprecia un controvertido baile erótico en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Leocan Portus de Talcahuano.

En medio de la actividad conmemorativa, que incluyó globos y cantante, fue exhibido un un show de twerk el cual, al rato después, fue severamente criticado por la comunidad.

En el registro se aprecia que dos mujeres se presentan ante funcionarios y pacientes del Cesfam: mientras una interpreta una canción, la otra baila twerking.

No obstante, la bailarina, Johanna Cares, realizó una defensa de su acto, argumentando que “no había niños, era un espacio cerrado y fue durante la tarde. Le ven morbo a lo que sea piel”.

“La gente está muy cartucha, estoy segura de que soy la única en Chile que tengo poto, nadie más tiene”, añadió.

Por último, enfatizó que “ojalá me llegue más gente a mis clases no más, eso es lo que me interesa, lo demás me lo paso por el culo que vio todo el mundo”.

Divertidos memes

Si bien el polémico baile generó críticas en la comunidad, así como en diversos medios de comunicación nacional a través de la opinión de periodistas y actores sociales, al menos algunos cibernautas se lo tomaron con humor y postearon hilarantes memes sobre el hecho en Twitter.

