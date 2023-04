Pamela Díaz la sufrió con las multas de moderno sistema de estacionamientos: “Es carísimo”

Hace unos días, Pamela Díaz se descargó en sus redes sociales por las rabias que ha pasado con el nuevo sistema de pago en los modernos estacionamientos en Alonso de Córdova.

“Querida people, hay algo que no soporto… es la modernidad. Me estacioné aquí en Alonso de Córdoba, y tengo que hacer esta cuestión del código que me carga, me carga, me carga. Ya me han sacado cómo dos partes”, contó la animadora.

Estos estacionamientos se tienen que cancelar a través de una aplicación, en donde el usuario tiene que entregar diversos datos, y se saca la multa si es que se pasan del determinado tiempo que el conductor señaló que iba a estar estacionado.

Sin embargo, el lado positivo de este nuevo sistema es que el precio por minuto bajó de $45 pesos a $25.

Los problemas que le trajo la aplicación

En una entrevista con Las Últimas Noticias, la “Fiera” entregó más detalles sobre sus atados con esta novedad en las calles del barrio alto de Santiago.

“Soy cero tecnológica, siempre almuerzo ahí o hago reuniones, pero desde que pusieron el tema de la app, que hay que bajarla, meter la patente y la tarjeta, he tenido problemas”, partió Díaz.

Ella señaló que el día en que subió la historia, Mario Velasco terminó ayudándola, quien le prestó su tarjeta para pagar, y ahora le debe tres lucas.

Estos problemas no le han salido barato a Pamela Díaz, ya que junto a su asistente, Verónica Silva, le han sacado un parte de cortesía y otro de casi cien mil pesos. “La Verito se estacionó, bajamos la aplicación y en menos de cinco minutos en que estábamos haciendo el pago, nos multaron”, contó.

“Fueron $93.000. Es carísimo. Por último $20.000 o $30.000 por los minutos que nos demoramos. Hoy prefiero ir a un local con estacionamiento porque no me sé estacionar ahí”, cerró Pamela Díaz.