Casi le fractura el brazo a una mujer por el ramo de novia

El lanzamiento del ramo de flores por parte de la novia es uno de los momentos más esperados y divertidos en una boda. Según la tradición, la mujer que lo atrapa es la próxima en casarse. Por eso, muchas son capaces de hacer lo que sea, con tal de quedárselo.

Muchas atrapadas de ramos han quedado inmortalizadas en video, ya que hasta peleas se han producido por el tan preciado ramo.

En este apartado, presentamos uno de los lanzamientos de ramos que actualmente, está viralizado en TikTok por parte de la usuaria Fer Cervantes en su cuenta @fercervantes.beautystud0, donde tiene poco más de nueve millones de vistas.

Fer compartió su experiencia, ya que de las invitadas en el matrimonio donde estaba, casi le rompe un brazo en su desespero por quedarse con el ramo.

“Como cuando ya te urge casarte. Casi me rompe el brazo”, escribió la chica junto al video, en el que se observa cuando la novia lanza el ramo. Como es tradición, lo tiró de espalda, mientras detrás de ella estaban todas las invitadas solteras para agarrarlo.

El ramo quedó entre los brazos de Fer, pero una mujer se le abalanzó encima y forcejeó torciéndole un brazo para quitarle las flores. A Fer, le es imposible defenderse. Obviamente, la otra chica se quedó con el ramo. Brincaba contenta y lo levantó orgullosos delante de todos.

Adolorida

Luego de que la mujer le quitó el ramo a Fer, todos la miraban porque fue evidente que le hizo daño. Incluso, su cuñado, se acercó y la abrazó como para saber si había sufrido algo.

“Fue literal, el ramo me cayó encima, pero se me echó encima, sentía a varias. La novia al final, super linda, me llevó un ramo”, contó Fer en un segundo video.

Expresó que al principio, no sintió nada, pero después tenía dolor en parte de la cara y el estómago.

Consideró exagerada la actitud de la mujer que la agredió: “Me estaba doliendo el cuerpo ¿Qué necesidad había de eso? Solamente era un ramo… Se me hizo demasiado por un ramo”.

Los usuarios no dejaron de comentar: “El destino lo puso en tus manos, así que aunque la vida te lo quito ya está escrito , ese ramo es tuyo”, “creo que nunca escuchó la frase: ‘Cuando te toca ni aunque te quites y cuando no te toca ni aunque te pongas’”, “¿Es atraparlo o arrebatarlo?”, “ay no, que feo caso, tú lo agarraste”, fueron algunos de los 16 mil mensajes que recibió la publicación.