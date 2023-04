El viral gesto de un hombre a vendedor ambulante que estaba bajo la lluvia

Un hombre es viral por su bondadoso gesto para con un vendedor ambulante, que estaba bajo la lluvia. El sujeto, quien se identifica en TikTok como John, invitó al vendedor a su casa, le dio café caliente y una toalla para que se secara, pero no sólo eso, su mano de ayuda fue mucho más allá.

Millones de usuarios quedaron conmovidos, no solo por la ayuda de Jhon, sino por la historia de vida del hombre, quien vendía helados con un carrito por la calle.

El hecho fue en Cartago, Colombia. Jhon vio a Felipe bajo la lluvia, así que se propuso a ayudarlo. Una vez dentro de su casa, le preguntó su historia, y fue allí cuando el vendedor le contó que tiene una niña de tres años.

Ese día sólo había vendido 16 mil pesos, pero solo le quedaban ocho mil de ganancia, ya que tenía que pagar los otros ocho mil por el alquiler del carrito.

El hombre se mostró entristecido porque mucha gente no le compra debido a su aspecto físico. Expresó que prefieren comprarles a otros, pero no a él.

“Yo no tengo culpa de haber nacido así, así como soy la gente no me ayuda. A veces lloro porque no sé qué llevarle de comida a mi niña, ojalá que los que me vean, me ayuden y me compren heladitos”, dijo conmovido.

Jhon le dio un paquete de billetes, lo que desató el llanto del vendedor, quien le agradeció enormemente y le dijo que le iba a comprar un regalo a su niña, quien cumplía cuatro años.

Viral

El video de la experiencia con Felipe, lo publicó Jhon en su cuenta @jhonsaulrivera de TikTok y tiene 2,4 millones de vistas.

“Esta es la triste realidad que vivimos más de cinco millones de colombianos, pero muchos funcionarios públicos vulneran nuestros derechos”, fue el escrito de John, junto a la publicación, que tiene más de seis mil comentarios.

“Y uno quejándose, teniéndolo todo”, “si uno como profesional recién graduado sufre por conseguir un trabajo digno en Colombia no me imagino las personas menos favorecidas. Dios nos guarde”, “ay Dios uno a veces cree que está mal, pero hay otros peor que uno. Dios mío”, fueron algunos de los comentarios.

Hay gente que pidió a Jhon algún número de teléfono u otro dato para ayudar contactar a Felipe y ayudarlo.

Ante la viralidad del caso, Jhon volvió a buscar a Felipe en la calle. Ya no vendía helados, sino caramelos en plena vía pública. Fue hasta su casa y conoció a su hija, a quien le llevó una compra de comida, ropa y un peluche. También le dio más dinero a Felipe y un fuerte abrazo.

Jhon no dejó de dar sus palabras a los usuarios, a quienes invitó a ayudar a los más necesitados, sin juzgar, ni criticar, sino con corazón sincero.