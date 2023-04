Natalia Valdebenito por ataques en redes: “Por esta foto me he ganado mucho odio”

Por esta foto me ha llegado mucho odio. Porque actué en Madrid mucho más. Saben? No hay estrechez mental que me impida avanzar hacia donde yo decido y me haga feliz. Gracias a quienes pasan aquí a dejar amor. Es muy valioso para mi.

La dejo otra vez.

Makeup @luisteluiste 🙌🏻💜 pic.twitter.com/qVh9eaic14