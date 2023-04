“¡Por hueona!”: Botota Fox reveló tragicómica historia sobre su licenciatura de cuarto medio

La youtuber estrella, Pamela Díaz, subió una nueva edición de su programa de entrevistas “Sin Editar”, que estaba protagonizado por la transformista, Botota Fox, quien también fue la primera invitada de este espacio de conversación creado por la “Fiera”.

Una de las preguntas de la periodista honoraria fue si había terminado cuarto medio, y Botota respondió que no tan sólo lo terminó, sino que salió con distinción por ser el promedio más alto. Sin embargo, no todo fue triunfo en su cierre de su vida escolar.

Todo comenzó cuando ella estaba viendo un programa de la tarde “Aló! Eli”, lo que le molestó a su abuela. “Ella me dice: ‘¡Qué estás viendo esos programas de viejas culias cahuineras!, y yo le digo: ‘¿Y qué te importa?’. Me pegó un charchazo”, contó Fox, quien señaló que el golpe fue súper fuerte.

“Qué pena más grande”

“La huea es que cuando me llegaron las invitaciones para mi abuelo y mi abuela para que me fueran a ver a la licenciatura. Yo me puse delante de mis abuelos y les dije ‘ustedes no van a ningún lado’”, contó y actuó como rompió las invitaciones en frente de ellos.

Díaz le preguntó por qué lo había hecho, y la Botota contestó que le dio el odio porque le había pegado su abuela.

La exparticipante de “Masterchef” afirmó que cuando llegó el día de la licenciatura pensó que iban a ir igual, no tuvo ni que complementar la frase para que Pamela Díaz rompiera en risa. Botota se contagió de la risa y dijo “estuve sola, no tengo ni fotos mar***”.

“Yo pensé que iban a ir, qué pena más grande”, contó entre risas. “Cuando subieron a darme un premio, el cóndor en reconocimiento de que fue el único que sacó un promedio 6.8 (...) y no llegaron. Me regalaron la huea y sola”, agregó la transformista.

“Entonces, yo llegué a la casa después, con un odio tremendo y mi abuela me preguntó cómo me fue, y le dije ‘esto me gané’, así con odio”, continuó Botota.

Pamela le preguntó si era su trofeo más importante y ella dijo que no porque estaba sola. Sorpresivamente, “Verito”, la asistente de la “Fiera”, gritó detrás de cámara “¡Por hueona!”, lo que despertó las risas de todos los presentes. Botota estaba de acuerdo y aseguró que aprendió que no hay que ser orgullosa. Por lo menos, sacó un aprendizaje. A pesar de todo, ella afirmó que su relación con su abuela está súper.