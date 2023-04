Rodrigo Sepúlveda criticó con todo al Gobierno por daños en viviendas de emergencia: “Esto es indignante”

Rodrigo Sepúlveda es conocido por compartir sus descargos e impresiones sobre el acontecer nacional, y después de ver la nota sobre el efecto que ha tenido las lluvias en las viviendas de emergencia que dieron hace dos meses en Tomé, nuevamente no se mordió la lengua.

“Es indignante, esto te tiene que provocar enojo”, comenzó el periodista. “Cuando tú vas a regalar algo a una persona que perdió todo en un incendio, tienes que regalar una vivienda de verdad y sólida”, agregó en el set de “Meganoticias Alerta”.

Él planteó la posibilidad de que hubiera habido un terremoto, hubiese significado la destrucción total de estas casas. “Cuando tú tengas este eslogan de ‘la vivienda digna’, que sea digna po’. No puede ser que por una ráfaga de 60km/h, la gente termine sin su casa”, recalcó.

“Esto es indignante. Hoy el Gobierno debe dar explicaciones”, señaló el conductor de noticias. Sepu afirmó que las autoridades tienen que ir a hablar con los involucrados en la instalación y construcción de estas viviendas.

“Acá es donde el Gobierno tiene que meterse en el problema, no esperar que lo hagan otros”, sentenció.

Él prosiguió a describir las precarias condiciones en la que están viviendo los pobladores de Tomé. “Eso no es vivienda digna, es indigna. La gente no merece eso, no nos riamos de la gente”, comentó.

“Sé que hay esfuerzos, sé que hay ganas de ayudar, pero si vamos a hacer algo, y es mi concepto, hagámoslo bien. Yo no le puedo entregar la casa a alguien, en una zona determinada del país donde hay vientos y lluvias, y que se les vuele”, añadió Sepu.

“Si vamos a vender el concepto de ‘vivienda digna’, que sea vivienda digna de verdad. No más verso ni eslogan. El Gobierno se tiene que hacer presente acá”, concluyó.