“Yo no sabía quién era yo”: Gloria Münchmeyer se sinceró sobre las cicatrices que le dejó su relación con Jorge Guerra

La actriz Gloria Münchmeyer se confesó junto a Pancho Saavedra en su programa de entrevistas “Te paso a buscar”. En este espacio, ella habló sobre su matrimonio con Jorge Guerra, el actor que dio vida al personaje infantil Pin Pon.

“Me casé y quedé vacunada contra el matrimonio. Yo no creo en el matrimonio, creo en las relaciones profundas y estables, pero con plazos, cada ocho años ponte tú, renovables”, comenzó. Ella señaló que las personas crecen y cuesta mucho ser la misma persona durante todo ese tiempo.

Sobre el término de su matrimonio, la actriz señaló que ella tenía la intención de hacer funcionar esta unión, sin embargo, no fue el mismo caso para su exmarido. “Yo tenía todas las ganas, pero él fue el que se enamoró de otra mina. En el fondo, yo lo eché cuando me di cuenta”, afirmó.

“Me dijo ‘no estoy seguro’, no le dije yo, ‘no vengas con cosas de inseguridades, te vas hoy día y se acabó la cuestión; si te arrepientes, ahí veremos si nos juntamos de nuevo, si estás con la duda no quiero que te quedes aquí’. Y así que le hice la maleta y se fue”, contó la actriz.

Gloria relató que ella se quedó con sus dos hijos, con Catalina Guerra que tenía dos años y Jorgito que tenía cuatro. Su expareja se fue de Chile autoexiliado, y no aportaba constantemente económicamente, así que tuvo que mantener a su familia.

“Cuando él se fue, yo no sabía quién era yo”

Además, ella contó sobre su trabajo que había dejado de ser actriz, “por tonta, porque Jorge me influyó mucho en que dejara de actuar, porque me dijo ‘tú no te inflamas, no te veo inflamada por la actuación’. Y yo le dije ‘en realidad no me inflamo’, así que mejor me dedico a otra cosa. Y empecé a estudiar interpretación de traducción en inglés y francés”, reveló.

La actriz aseguró que él la había insegurizado sobre su trabajo actoral y le apagó la llama para que él brillara. “Él era el artista de la familia, de la casa y había que facilitarle la vida de actor a él”, contó Gloria.

“En ese momento, yo pensé que era un acto de amor mío, de generosidad, ahora encuentro que fue una huea con patas y eso significó que yo tuve que ir al psicólogo después, porque cuando él se fue, yo no sabía quién era yo”, confesó

“No era actriz no estaba casada. Lo único que tenía era dos hijos que tenía que mantener y no sabía qué hacer. Gracias a la terapia volví al teatro, volví a actuar y me fue súper bien”, cerró Münchmeyer.