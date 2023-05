“Es como despreciar el trabajo de los profesionales”: Daniela Aránguiz le responde a las personas que la critican por hacer canjes

Daniela Aránguiz no se quedó callada y le respondió a las personas que la criticaron por trabajar con canjes en las redes sociales.

Todo comenzó cuando la panelista de “Zona de Estrellas” mostró su manicure y aprovechó de etiquetar a la persona que realizó la labor. Sin embargo, en vez de servir como publicidad, los usuarios se lanzaron en contra de la modelo.

A lo que Daniela, claramente, respondió con todo. “He estado leyendo mucho los mensajes y muchos hablan de ‘canjes’, ‘que por canje’, ‘que pague el canje’. Chiquillas, les quiero aclarar que, gracias a Dios, tengo la posibilidad económicamente de poder realizarme cualquier tipo de procedimiento o poder pagarme la manicure, pedicure y todas las cosas que nos hacemos las mujeres”, partió señalando.

“Si yo le hago publicidad a una persona, es porque admiro su trabajo, porque conmigo lo realizan bien, porque trabajan bien, son dedicados”, aclaró.

“Sé que también he ayudado a muchos emprendimientos cuando me lo piden, así como desayunos, tablitas. La gente que trabaja en muchas cosas siempre la trato de ayudar”, aseguró.

En la misma línea, Daniela explicó que “no me gusta que menosprecien el trabajo de las personas porque yo los nombré (...) y todos los profesionales que nombré saben y están súper conscientes de que siempre quiero pagar mis procedimientos”.

Daniela solo intenta ayudar

La exchica Mekano aclaró que “hay muchas veces que ellos me los dan de regalito, pero siempre yo soy súper sensata. Trato de volverlo con cariño, llegando un quequito, un brazo de reina, no sé, hecho por mi. Trato de devolver las cosas con el mismo cariño con el que me lo dan y he ayudado a muchos emprendedores”, lanzó.

“No me gusta que digan esas cosas, porque al final es como despreciar o mirar en menos el trabajo de los profesionales. Si yo obviamente veo que algo está mal hecho, no lo voy a promocionar”, manifestó.

Con respecto a la bichectomía a la que se sometió hace unas semanas, contó que estaba súper feliz con los resultados. “Yo era súper cachetoncita y ahora estoy súper bien”, declaró contenta y dijo que también le habían puesto botox en el cuello.

“Yo siento que si tengo que nombrar un producto o algo que se hacen que está bien realizado”, concluyó Daniela en el video en el video de la red social.