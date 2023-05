¿Indirecta para Valentina Roth?: Ignacia Michelson lanzó polémico palo en redes sociales

Ignacia Michelson se destaca por ser una persona que siempre dice lo que piensa sin ningún filtro, y en esta ocasión no fue la excepción, puesto que lanzó fuertes palabras en contra una persona embarazada.

A través de su cuenta de Instagram, la chica reality escribió fuertes palabras sobre una persona. Eso sí, nunca reveló el nombre del destinatario del mensaje.

“Me da risa la gente que cree que si una persona está embarazada se le perdonan todos los errores”, comenzó diciendo Michelson.

“Cuando eres mala lo eres, preocúpate de ser feliz en esta etapa en vez de hacerle daño a mi amiga, hablando donde tiene a su hijo para que le hagan daño. No te creo tu papel haciendo daño por ser la ex, ridícula”, expresó con molestia.

Asimismo, aseguró que hay pruebas detrás de sus palabras: “Pantallazos hay. Ustedes saben que no hablo sin pruebas y me retiro lentamente, la gente no cambia”, afirmó.

Todo apunta a que la indirecta sería para Valentina Roth, quien en estos momentos se encuentra en medio de la polémica con Sabrina Sosa y además, no tiene buena relación con Michelson tras varios conflictos en el pasado.