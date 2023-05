“Mal intencionado e irrespetuoso”: “El Colombiano” criticó look de Pedro Pascal en la Met Gala y sacó ronchas en las redes sociales

Nelson Beltrán nuevamente vuelve a generar ronchas en redes sociales, esto luego de criticar el look de Pedro Pascal en la Met Gala 2023. En particular, los dientes del actor chileno.

Todo comenzó cuando el panelista de “Tu Día” junto a Nacho Gutiérrez estaban hablando sobre el outfit que usó el actor en el importante evento de moda, en donde se fijaron en un particular detalle.

“Lo que no me gusta, es su sonrisa. Tiene un diente negro”, relató de entada. “Yo tengo una foto, de la revista Vanity Fair. Pareciera que le hicieron un diseño de canino a canino, o se le cayó la carilla del segundo premolar ¿Cómo justificas un diente negro?”, repasó “El Colombiano”.

Posteriormente, sus compañeros de estudio le dijeron que era un atrevido por decir esas palabras, a lo que Beltrán respondió que “él es atrevido que sale con un diente negro, yo los tengo blancos”, atacó sin filtro.

“¿Quién a propósito se pone algo negro en un diente? Usted se pone la corbata negra (…) Fue algo de lo que yo me di cuenta al aire. Yo llamé a una odontóloga a las 11 de la noche y me dijo: ‘Es posible que esa pieza dental la haya perdido, y eso sea una corona. Esa se oscurece porque fuma’”, complementó.

“Cualquier perso”

Claramente este hecho no le gustó nada a los fanáticos del actor de “The Last of Us”, quienes arremetieron contra “El Colombiano” a través de Twitter.

En la red social, varias personas aclararon que sólo era efecto de la luz y que su comentario solamente era solamente por envidia.

“Paren a ese Colombiano arribista por favor! mal intencionado e irrespetuoso”, “Cualquier perso ‘El Colombiano’ para criticar a Pedrito Pascal”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

¿Quien es ese pelotudo colombiano?



Increíble que hagan una noticia de algo inexistente, Pedro Pascal es la estrella del momento en Hollywood wns pencas, la envidia puede más.



CANAL 13 Canal culiao@tudia_13 #TuDia13 pic.twitter.com/jqYWTZpgnV — Mauricio del villar (@delvillarmauro) May 2, 2023

Cualquier perso el colombiano criticar a Pedrito Pascal y a la Jessica chastain wn no sé pa q prendí la tele xd @tudia_13 — 🦋𝓡𝓸𝓶𝓲 🎶~D Day 해금🥢💥✨️ (@noglutenpls) May 2, 2023

@canal13 #tudia @tudia_13 paren a ese colombiano arribista por favor!! mal intencionado e irrespetuoso — heChíczada (@carosilvac) May 2, 2023

Que persona más desagradable el colombiano, ve lo que quiere ver.

Por favor muéstrenle otras fotos de Pedro Pascal de la metgala. Es un efecto de luz.

Tipo ignorante.

#TuDia13 @tudia_13 pic.twitter.com/j7AfbNWBZd — Carito (@K_rito_BC) May 2, 2023