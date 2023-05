“Quiero vivir el sueño americano”: Exparticipante de ‘MasterChef’ se fue a vivir a Miami y trabaja cuidando niños

La exparticipante de MasterChef, Bárbara Lackington, se olvidó un poco de la cocina y decidió irse de Chile para vivir “el sueño” en Estados Unidos.

La influencer reveló en una conversación con Las Últimas Noticias, que decidió darle un nuevo rumbo a su vida y ahora trabaja como niñera o como profesora de matemáticas en el país norteaméricano.

“Yo he enseñado matemática a niños durante el preuniversitario, así que soy capaz de hacerlo. Aún no he recibido llamadas, pero espero que pronto ocurra”, contó en la entrevista.

Asimismo, a través de su cuenta de Instagram, la joven de 23 años compartió una publicación que se encuentra buscando trabajo en el estado de Florida, en donde actualmente vive con sus padres.

“Tengo experiencia cuidando a niños de cero a ocho años, sé cómo mantenerlos entretenidos en los momentos adecuados, ayudarlos a hacer sus deberes, prepararles la comida (sé cocinar), hacerlos dormir”, detalló Lackington.

Aunque tiene más experiencia con adolescentes y puber, quiere tener la oportunidad de enseñarle a niños. “Sé cómo captar su atención”, asegura.

Eso sí, como babysitter no factura nada de mal, puesto que podía ganar hasta 100 dólares (casi 80.000 pesos), por hora.

“Quiero vivir el sueño americano”, asegura Bárbara.

Su carrera en el modelaje

Con respecto a su carrera como modelo, Bárbara Lackington se encuentra activa y está trabajando la agencia Hannah Noelle Models.

“Ya tuve mi primera sesión de fotos en la playa. Mi sueño sería tener un programa de cocina en Telemundo o Televisa. He mandado videos y mails, pero aún no tengo reuniones”, reveló.