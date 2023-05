“Me llevaban investigando años”: Naya Fácil entregó más detalles sobre cómo fue saldar cuentas con el SII

Los días como deudora del fisco acabaron para Naya Fácil. Ayer, la “no influencer” terminó cancelando sus impuestos atrasados al Servicio de Impuestos Internos (SII) y puede dejar ese episodio atrás.

En una entrevista con La Tercera, Naya señaló que la entidad fiscal la habría estado investigando por un tiempo. “Por lo que yo noté, me llevaban investigando años, por lo menos dos o tres años más o menos”, reveló la joven.

La semana pasada, el SII citó a Naya a una reunión que duró más de dos horas, en la cual la interrogó sobre su actividad económica, para tener una mejor noción de cómo genera ingresos, además de acceder a sus cuentas bancarias. Como no había pagado impuestos, acumuló una gran suma a cancelar.

La “no influencer” admitió su ignorancia sobre este deber cívico, además de una mala asesoría de parte de sus contadores y abogados que tampoco le informaron sobre esto.

Los aprendizajes y conclusiones de Naya Fácil

“Después de este proceso, aprendí a estar más pendiente de mi contador, que me hable y me explique, que me vaya enseñando y yo entendiendo, y es que de aquí para adelante va a ser todos los años que yo tendré que vivir este proceso y no quiero pasarlo mal emocionalmente, porque igual lo pasé mal”, confesó Naya.

La joven pasó por cuatro contadores, y señaló que después de pagar su deuda con el Fisco se siente más aliviada. El dolor de perder las lucas que pensaba que eran de ella, sigue latente, sin embargo, Naya aseguró que de ahora en adelante hará sus negocios de manera más responsable.

Ella comenzó a emitir sus primeras boletas de honorarios a las PYMES con las que trabaja, lo que le da más tranquilidad, según le contó al medio citado.

La alta suma de dinero que tuvo que cancelar fue debido a la rifa que realizó hace unos meses, y no por su trabajo que hace diariamente en su cuenta de Instagram.

Sobre esto, la joven afirmó que el SII no tiene un mayor conocimiento sobre las redes sociales, ella les tuvo que explicar qué es una publicación, una historia, y señalarles que Instagram en sí no le paga nada por la cantidad de seguidores que tiene.

Finalmente, Naya Fácil le entregó un consejo a todas las personas: “¡Mi mensaje es que la gente pague sus impuestos!”, dijo entre risas. “Aprendan de esto de verdad. Es importante saber de educación financiera. Desde que me pasó esto, yo estoy viendo videos, buscando información de distintas cosas para educarme más”, concluyó.