“Mi mamá me quería regalar”: Botota Fox sorprendió a Pamela Díaz con impactante historia familiar

Una revelación de Botota Fox sobre su familia dejó con la boca abierta a Pamela Díaz, y su risa nerviosa después de darse cuenta que metió la pata. En el programa del canal de Youtube de la “Fiera”, “Sin Editar”, la animadora le preguntó por qué su mamá le había puesto “Navarrete Navarrete” en sus apellidos.

“Mi mamá me quería regalar”, dijo Botota, por lo que Pamela se rió y la invitada quedó impactada, dramatizando su ofensa ante tal reacción. “Estúpida, tú no sabes nada”, continuó entre risas Fox. “Siempre metis la pata Pamela”, le reclamó su asistente Verito detrás de cámaras.

“¿Quién va a querer comprarte? ¿A quién te va a regalar?”, cuestionó Diaz, por lo que su invitada empezó a contar su historia. “Yo te voy a hacer una pequeña reseña, Pamela. Yo nací en el año 82′ en la clínica (Hospital) Gustavo Fricke, Viña del Mar. Cuiquisima”, partió

“Mi mamá finalmente me regaló”

“En ese tiempo regalaban guaguas po’ hueona. En el 82 había cualquier monja. Y se llevaban las guaguas pa’ Suiza, pa’ los Países Bajos”, continuó. Pamela reconoció el caso e incrédula le preguntó si ella iba a ser una de esas guaguas que llevaron al extranjero.

Botota dijo que se enteró de esto porque se lo contaron sus tías. “Mi mamá finalmente me regaló, pero arrancó conmigo del hospital, te lo juro hueona. Y se escondió en la casa de la patrona de mi tía. Entonces, la asistente social fue a esta casa (...) y ahí no me entregaron”, terminó.