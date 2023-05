Niños jalan velo a novia en pleno baile; video genera debate y piden bodas sin hijos: “¡Ya basta!”

Cada vez son más las parejas que no aceptan en sus bodas la presencia de niños. Eso ha generado un debate entre aquellos que consideran que ellos son también parte de la familia y merecen estar en el festejo y aquellos que aseguran son “un estorbo” por sus travesuras.

Sucedió con una pareja que se hizo viral en la red social TikTok, cuando publicaron un video donde se ven a los hijos de uno de sus invitados jalar el velo de la novia, lo que causó molestia entre los asistentes.

En el clip muestra a los novios que estaban en el centro de la pista para su baile central muy emocionados, cuando dos niños comenzaron a jugar frente a ellos.

En un momento, tropezaron con el velo de la novia y tiraron de este, haciendo que ella pasara un incómodo momento. La acción llevo a interrumpir el baile pues el peinado de la novia se vio arruinado por la situación.

Ya basta de niños en la boda

El momento registrado en un video se hizo viral en redes sociales, donde los usuarios abrieron un debate donde se dividieron las opiniones sobre si deben o no ir los niños a las bodas.

Los comentarios no se hicieron esperar y hubo muchos que opinaron que los niños no deben acudir a las bodas, ya que suelen pararse de sus asientos y salir a jugar, mientras que otros atribuyen toda la responsabilidad a los padres de familia.

“Y luego se ofenden las mamás porque no las dejan ir con sus hijos”, “Por eso, cuando me case, no quiero niños en mi boda”, “Ya basta, no lleven a sus hijos a las fiestas de adultos o en todo caso, cuídenlos”, son algunos de los comentarios que hicieron los internautas sobre la actuación de estos niños.