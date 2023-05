Princesa Alba publica emotiva despedida por triste partida de un familiar

Un triste momento vive Princesa Alba, la pérdida de su abuelita, quien falleció recientemente. Por ello, la artista se despidió de su familiar con un emotivo mensaje a través de una historia en su cuenta de Instagam.

La cantante, junto al mensaje en que rinde tributo a su abuela, publicó una bonita foto junto a ella en la que se aprecia el cariño que mantentían entre ambas.

“Siempre me dio miedo que llegaran estos días, cuando mis abuelitos se me empezaran a ir”, inició sus palabras la cantante del tema “Ya no quieres quererme”.

“Siempre seré su regalona, su Trini chica y en el cielo su Trini chica, la sigue llevando todos los miércoles al Nuria, como lo hacíamos antes, ¿ya?”, continuó su mensaje en la emotiva despedida.