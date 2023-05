Benjamín Vicuña se sinceró acerca de su niñez: “Era más bien el tímido y retraído, el tipo que observa”

El actor Benjamín Vicuña se sinceró junto a Eduardo Fuentes en su entrevista para el programa de conversación “Buenas noches a todos”. Él habló sobre su infancia y reveló que era muy tímido cuando era más chico.

Tanto el animador como el actor comentaron que hay muchas personas que se dedican a la comunicación, que fueron muy tímidos. Vicuña comenzó contando que “sufría muchísimo de niño, con esas cosas de pasar adelante o tener que leer algo”.

“Incluso me acuerdo, que estuve en colegio católico, de ser acólito, y me tuve que subir a una tarimita y me temblaban las piernas, y dije ‘Nunca en mi vida voy a poder superar esto’”, agregó Benjamín.

Y llegó el teatro a su vida...

“De a poco, no sé por qué, el deporte primero, me hizo ser sociable, ser parte de un grupo. Eso fue fundamental”, contó el actor. Luego, llegó el teatro que le permitió esconderse detrás de un personaje. Es más, teorizó que quizás en ese instante también estaba en un personaje, porque quizás no estaría tan cómodo hablando.

“Me alucinó eso, fue una revelación, fue un acto de amor cuando descubrí mi vocación viendo La negra Ester, legendaria. Fui con mi hermana, yo era chico y dije: ‘yo me quiero dedicar a esto’”, señaló.

“No era el gracioso ni el que contaba chistes, era más bien el tímido y retraído, el tipo que observa. Y hoy sigo, por eso te digo que creo que soy un personaje porque mi condición natural es ser observador”, reveló Benjamín Vicuña.