Helhue Sukni se lanzó contra sus clientes por particular problema: “La semana pasada saqué un hue… de Antofagasta con 35 kilos, no me pagaron ni un peso”

Helhue Sukni acostumbra a compartir su día a día con sus seguidores en redes sociales, en donde cuenta sus anécdotas más divertidas y da a conocer sus diversas opiniones.

En este contexto, es donde la abogada habló sobre su trabajo y aprovechó de lanzar un fuerte reclamo en contra de sus clientes.

“Hoy día les tengo que contar que estoy feliz, feliz, porque estoy súper bien”, partió contando Helhue a sus “amigos” de Instagram sobre su gran fin de semana.

“Me fue re-bien, ojalá que la gente me pagué no más, porque la semana pasada saqué un hue… de Antofagasta con 35 kilos, no me pagaron ni un peso. O sea, me pagaron el pie, la segunda parte se hicieron los hue…”, reclamó.

“Hoy día saqué a un hue… con 85 kilos, ojalá que la familia me pagué”, expuso sobre su trabajo en la justicia.

Eso sí, Helhue también realizó una autocrítica sobre la manera en que hace los tratos con sus clientes: “Yo soy más hue… yo debería cobrar antes, antes del juicio debería cobrar. Hay mucha gente que lo hace así y que no los cagan”, explicó.

“Bueno… así es la vida”, concluyó sobre el tema.