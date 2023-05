“Le agradezco a la mujer con la que estás”: Jorge Valdivia le habría dado un millonario regalo a Daniela Aránguiz por el “Día de los Enamorados”

Daniela Aránguiz sigue contando detalles de su relación con su expareja Jorge Valdivia y su triángulo amoroso junto a la diputada Maite Orsini. En este contexto, es donde la modelo aprovechó su tribuna en el programa “Zona de Estrellas” para revelar el millonario regalo que le hizo el Mago en el “Día de los Enamorados”.

En primera instancia, la exchica “Mekano” se refirió al nuevo romance entre Orsini y el actor Hernán Contreras, y que la parlamentaria habría estado jugando a dos bandos.

“El señor Jorge Valdivia me dijo hace tres días que no tenía nada con Maite”, confesó. “Sólo estoy comunicando lo que él me comentó”, agregó rápidamente, asegurando que no es una información que esté confirmada.

Posteriormente, Adriana Barrientos recordó que el exfutbolista habría hecho lo mismo con ella y con Maite, ya que le habría hecho un particular regalo para el “Día de los Enamorados”, según consigna MLQH.

¿Qué le regalo?

“Jorge, supuestamente, estaba saliendo con Maite. Y, para el 14 de febrero, a mí me llegó una camioneta cero (kilómetro) a mi casa”, reveló Daniela.

“Es la (camioneta) que tú viste, en la que te subiste”, le dijo la Dani al Mario Velasco, quien quedó sorprendido con la confesión de Aránguiz.

Luego, Barrientos dio más detalles del nuevo auto de la Dani: “Es un Jeep maravilloso que cuesta como $200 millones. Es un platillo volador de Mercedes-Benz, el último modelo”.

“Le agradezco a la mujer con la que estás, porque pucha que se portó bien para que te raj… con este auto”, cerró la exchica “Mekano”.