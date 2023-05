“Los pensamientos crean realidad”: Vanesa Borghi realizó profunda reflexión desde la clínica donde está internada

Vanesa Borghi atraviesa un difícil momento desde hace pocos días, tal como ella misma informó desde redes sociales, donde compartió varias historias desde un recinto médico.

La modelo no ha revelado la razón de su hospitalización, pero ha mostrado el apoyo que ha recibido de parte de sus seres queridos. De hecho, También publicó una postal de su enamorado, Carlos Garcés, quien llenó de fotografías la habitación de la clínica donde está.

Ahora, la exintegrante de “El Discípulo del Chef” realizó una intensa reflexión sobre este complejo momento que está pasando.

“¡Un día a la vez! Aunque uno este pasando por momentos no tan lindos, soy de creer que los pensamientos crean realidad”, escribió al principio de la leyenda con la que acompañó la fotografía.

“Por eso pienso en positivo y mi actitud es así. Lógico que hay momentos de angustia y miedo, pero trato de que pasen rápido”, agregó.

También agradeció el apoyo que ha recibido. “Rezo, medito me lleno de energía de la rica. Agradezco a las personas lindas que se me acercan con mensajes cariñosos y gracias a mi círculo de hierro que me apoya estén donde estén”, cerró.

