“Mi peor trauma”: Carla Jara reveló el mal rato que pasó en Estados Unidos tras extraña alergia de su hijo

Carla Jara estuvo como invitada en el podcast de Maly Jorquiera, “Hazte Ver”, en donde reveló el peor momento que pasó con su hijo mientras se encontraba de viaje.

“Mi peor trauma, si lo podemos llamar así (porque es en el que estuve trabajando) es la alergia que tuvo Mariano, cuando tenía un año. Estábamos en Estados Unidos y fuimos a todos los hospitales de niños y nadie podía calmarla”, recordó.

“Estaba completamente (inflamado). Se le empezó a inflamar esta zona (bajo los párpados) y obviamente podía tener shock anafiláctico. Se muere mi hijo ¡¿qué hago?! Estar allá era peor, sin contención, sin nada, era terrible”, contó.

En ese momento, Carla tuvo que partir al hospital para buscar ayuda. “Corticoide, corticoide y a los diez minutos Mariano estaba activo de nuevo. Estaba súper complicado”, aseguró.

Tras darse cuenta de lo difícil de la situación y sumado a la desesperación de Jara, Francisco Kaminski, su pareja, tuvo que intervenir para que volviera a sus cabales.

“Me agarra y me dice ‘¡por favor reacciona! ¡Por favor, basta! ¡Es tu cabeza! ¡Tú cabeza no puede ser más poderosa que tú! ¡Por favor, Carla, necesitamos llegar con Mariano a Chile! Necesitamos llegar a la clínica’. Y yo así… Me costaba hablar. Fui lo más fuerte posible”, afirmó.

Posteriormente, la exchica Mekano fue atendida por un médico para saber si ella estaba bien. “Pedí que el doctor me viniera a ver para preguntarle ‘¿me estoy muriendo o no?’. Y me dijo ‘estás bien. Estás con tu presión normal’”.

Regreso a Chile

Luego de la caótica situación en Estados Unidos, Carla junto a su familia se devolvieron a nuestro país. “Llegamos a Chile y obviamente que los dos nos fuimos a la clínica, y ahí Mariano se hizo exámenes, exámenes, exámenes”.

Finalmente, el equipo médico descubrió la raíz del problema. “Era alérgico a la amoxicilina y eso es lo que había provocado esta alergia”.

En ese momento, Mariano “estaba con un tratamiento de antibióticos. Y el tema es que ahí se me desarrolló este miedo a los aviones”, concluyó su anécdota.