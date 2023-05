“Podría quemar el celular ahora mismo”: Natalia Valdebenito reveló que le llegó un particular mensaje de José Antonio Kast

Este miércoles, Natalia Valdebenito reveló que recibió un particular mensaje de José Antonio Kast en su celular, esto en el marco de las elecciones de este domingo 7 de mayo.

A través de su cuenta de Twitter, la comediante subió una captura del SMS, en el cual el político la invitaba a votar por un candidato del Partido Republicano para que sea parte del Consejo Constitucional.

Cabe recordar que a Natalia no le cae nada bien el excandidato presidencial, por lo que decidió criticar el texto que le llegó a su móvil.

“Sucedió y siento que podría quemar el celular ahora mismo”, comenzó diciendo en tono de sarcasmo.

Sin embargo, enfatizó en que no podría realizar esta acción. “Pero no lo haré, porque este miserable no me va a comprar otro y porque tamaña impertinencia no logrará que vote alguna vez por estos pelafustanes buenos pa na”, concluyó.