Maitén Montenegro se emociona con palabras de su esposo en TV: “Jorge habló y nunca lo hace”

Maitén Montenegro fue soprendida con una bonita y emocionante sorpresa en el programa “Somos un Plato”: el saludo de su esposo, Jorge Rendic, en TV, lo cual, en palabras de la coreógrafa, es difícil de conseguir. El momento fue recordado con mucho sentimiento por Maitén en una publicación en su cuenta de Instagram.

“Esto es espectacular, se pasaron, lo lograron ustedes”, manifestó durante el programa. “Me sorprendieron, porque Jorge habló y nunca lo hace”, señaló en el video de la mencionada red social, mientras enseñana las imágenes del saludo de su pareja.

En el saludo, Jorge inicia expresando: “Quiero decirte que estos 38 años juntos han sido exactamente más de la mitad de mi vida y aun así, tengo muchas ganas de continuar”.

“Esta construcción en la que estoy, que es la academia, la número siete construida por mí, es para ti, para tu legado, que es formar nuevas personas, nuevas y buenas personas”, agregó el publicista.

“Me emocionó, el compañero de mi vida. Gracias mi amor, por tanto”, comentó en el video de Instagram Montenegro, llena de emoción.

Asimismo, en la leyenda de la publiación, la ex integrante del “Japening con Já” profundizó en su sentimiento. “Esta declaración me hizo llorar. Nadie lo había conseguido. Gracias, ‘Somos un Plato’. El amor es un premio (…) y sí, soy positiva, porque la vida me ha premiado en muchas cosas, en el escenario y en la maravilla de tener una familia”, manifestó la artista.