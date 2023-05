“Ya no es supervisión esta w..., ya es hostigamiento y morbo”: Naya Fácil da a entender que siguen los problemas con el SII

Al parecer los problemas de Naya Fácil con el Servicio de Impuestos de Interno continúan, a pesar de haber cancelado su deuda a principio de semana. Eso es lo que dio a entender la joven en sus historias de Instagram.

“Me levanto y puras noticias malas”, partió escribiendo en sus historias. “Yo me voy a volver loca en cualquier momento, y ojalá no llegue porque voy a mandar todo a la concha**** sin importar la consecuencia. He mantenido cordura porque no me quiero ver como antes”, agregó.

Naya se explayó sobre la situación y le contó a sus “facilines” lo sucedido, sin embargo, no especificó la entidad con quién está teniendo problemas, pero lo dejó más que claro. “Yo no les puedo contar qué pasó, pero ustedes ya se imaginarán”, comenzó.

“Ya no es supervisión esta w**...”

Por su seguridad dijo que no tocará más el tema en sus historias, “se supone que son profesionales (...) y conmigo están haciendo un morbo horrible. No lo voy a seguir hablando más en mis historias hasta solucionar esto porque ya no le voy a dar más pantalla a esa institución”, lanzó.

“Ustedes saben lo qué es, en lo que he estado metida en estos días, siguen con el webeo, parece que les gustó. Yo creo que ni a los ricos los webean tanto como a mí, y yo no soy rica. Quizás algún día, pero no lo soy”, agregó la joven.

“Ya no es supervisión esta wea, ya es hostigamiento y morbo. Sí ya les pagué. Me citaron a otra reunión por Zoom”, terminó revelando en sus historias. “Más dinero, más problemas. Mi vida era más relajada cuando andaba con luca en los bolsillos”, continuó.

“Por eso chicos estudien, para que nadie los haga mensos. Yo me he dedicado 25 años de mi vida a generar, pero si no tengo la educación financiera para manejar ese dinero, de nada sirve. Los estudios son importantes en nuestra vida, sean grandes personas y edúquense. No sean como yo”, aconsejó Naya Fácil.

Historias de Naya Fácil Fuente: Instagram

