¿Será amor eterno?: Daniela Aránguiz subió foto con el ‘Mago’ y la borró en la madrugada

No tiene para cuando detenerse esta verdadera teleserie protagonizada por Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia. Esto luego que la exchica Mekano subiera una foto con el Mago esta madrugada.

Según informó el sitio Infama.cl, la decoradora de interiores compartió esta imagen junto a su aún esposo legal en sus historias de Instagram durante un rato.

Pese a ello, la imagen fue borrada inmediatamente, lo cual no impidió que varios cibernautas le tomaran un pantallazo a la imagen donde aparece muy arreglada junto a Jorge Valdivia.

No es la primera vez

Esta no es primera vez que Aránguiz da a entender que sigue enamorada del ex jugador de Colo Colo y la selección chilena. Hace poco en el programa Zona de Estrellas contó que el affaire entre su ex marido y la diputada Maite Orsini se acabó, al parecer, para siempre.

“Jorge, supuestamente, estaba saliendo con Maite. Y, para el 14 de febrero, a mí me llegó una camioneta cero kilómetro a mi casa”, contó sin hacerse problemas dando a entender que Jorge la sigue queriendo.

Además, la figura televisiva llegó a decir que “el señor Jorge Valdivia me dijo hace tres días que no tenía nada con Maite. Solo estoy comunicando lo que él me comentó”, comentó en el programa donde trabaja como panelista, Zona de estrellas.