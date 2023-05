Una niña vuelve pedazos los ahorros de su tío: La pequeña creyó que eran papeles de colores

Un usuario de TikTok con el user @alexander_cera publicó un video donde muestra pedazos de billetes cortados que se viralizó en poco tiempo, porque asegura que su prima fue quien lo hizo.

El video que ya supera los 3.5 millones de vistas, inicia con una imagen del joven tío sentado en una silla mirando hacia su teléfono y el texto “Cuando tu prima de 4 años encuentra papeles de colores en tu cuarto para recortar”.

Luego aparecen muchos recortes de billetes mexicanos con denominaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 pesos. El video se viralizó de inmediato y también generó opiniones encontradas sobre como sucedieron los hechos. El joven asegura que el dinero eran unos ahorros que tenía para arreglar su auto que está dañado.

Esto provocó que los usuarios de la red social le dijeran que debe cobrarle el dinero a los papás de la niña, algo que, según el joven ya hizo, pero los representantes manifestaron que no pagarían nada “Tocará seguir ahorrando”, añadió. “Debería hacerlos responsables a la fuerza”, le replicó otro usuario.

Con más de 5 mil comentarios y 700 mil me gusta, algunas de las opiniones que más destacan son “Francamente a mi me hubiera preocupado la niña, pues he visto chiquillos de menor edad guardando su dinerito pues bien saben para lo que se usa”, “Moraleja: no hay que tener parientes”, “Hasta a mí me dolió”, “No sé si reír o llorar”.

[ Descubre si eres capaz de encontrar las tres diferencias en la imagen del sushi ]

Algunos internautas, por el contrario, trataron de dar consejos para que el hombre recupere el dinero, alegando que podría ir al banco y posiblemente los puedan cambiar “Te los cambian, rotos, cortados o rayados no pierden valor pero como es difícil usarlos asi los bancos los cambian y envian el billete dañado al Banco de Mexico para su reposición”.

Asimismo, ciertos usuarios estaban dispuestos incluso a transferirle dinero para que pueda arreglar su automóvil. “Yo aporto, ¿dónde te deposito?”, publicaron.