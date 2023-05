El multiverso electoral: Spider-Man llegó como vocal de mesa al Estadio Monumental

Hemos visto todo tipo de cosas en época de elecciones y ahora que se eligen consejeros constitucionales no fue la excepción. De hecho, en esta oportunidad un vocal de mesa llegó disfrazado de Spider-Man.

Resulta que en en la comuna de Macul, Santiago, específicamente en el puesto 72 del Estadio Monumental, apareció el ultra fanático muy feliz con su traje de hombre araña en el lugar que hoy funciona como local de votación.

Pasada las 08:00 horas, Chilevisión entrevistó al protagonista de esta historia, Lucas Concha, quien en ese momento estaba esperando que llegaran sus otros compañeros para comenzar el proceso.

También le gusta Flash

Además, el joven también llegó con un polerón de Flash, entrando así al “multiverso”, dijo él. “Soy fanático del los superhéroes, pero sobre todo de Spider-Man”, comentó.

Lucas reveló que esta es la quinta vez que le toca ser vocal de mesa y la tercera que va disfrazado de “El Hombre Araña”. Según relató, casi no llega este 7 de mayo a cumplir su deber cívico, por un cómico fail, consignó Página 7.

El singular hombre araña reveló que la primera vez que salió la nómina, él no aparecía como vocal. No obstante, sí figuró en la lista definitiva, la cual no revisó hasta el sábado.

“En la noche me encontré con un vecino que le había llegado mi carta (del Servel), que ratificaba que era vocal de mesa. Fue una cosa de suerte, si no hubiera tenido que pagar multa”, finalizó contando a los medios presentes.