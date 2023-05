“Es una amenaza que está, es latente y puede ocurrir ahora”: Marcelo Lagos da detalles sobre el supuesto mega-terremoto que afectará a la zona central

Marcelo Lagos se refirió a sus declaraciones en el programa NotNews (VíaX), en donde aseguró que se venía un movimiento telúrico mucho más complejo que el del 2010.

“Un gran terremoto en la zona central de Chile no va a ser similar al del 2010, probablemente va a ser mucho más complejo evidentemente y eso hay que mirarlo con atención. En un país centralista claramente va a afectarnos”, afirmó el geólogo en aquella ocasión en el programa de VíaX.

Ahora, el profesional estuvo como invitado en el “Buenos días a todos” para aclarar estas fuertes declaraciones y parar el pánico que generó.

Vamos a calmarnos

En primera instancia, Marcelo aclaró que el término “complejo” no es sinónimo de “fuerte” y que se refirió a la cantidad de población e infraestructura que podría verse afectada por el terremoto.

“Fue un espacio de conversación, estábamos hablando de la amenaza sísmica en Chile y, cuando me refiero a que puede ser más complejo... no es lo mismo un gran terremoto como el 2010 (en el centro-sur del país) que un evento que ocurre en la zona central de Chile”, afirmó de entrada.

“Eso haría que cualquier evento importante sea complejo (...) El trabajo científico revela que la zona central de Chile no es inmune a la ocurrencia de un evento muy grande como ha ocurrido en el pasado”, agregó.

En la misma línea, el experto aseguró que “lo importante es que hablemos estos temas que se anticipan a la complejidad. La amenaza sísmica es una amenaza que está, es latente y puede ocurrir ahora o en algunas décadas. El tema es que, mientras más tiempo pasa, es más probable su ocurrencia”.

“La energía se está acumulando a un nivel que tiene ya suficiente fuerza para producir un evento importante. Es mejor prepararse para peores escenarios, porque si me preparo para un peor escenario, todos los otros se vuelven chiquititos”, concluyó Marcelo Lagos en el programa de TVN.