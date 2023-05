Neme responsabiliza a Daniel Stingo de triunfo de republicanos: “Yo lo siento mucho...”

La mañana de este lunes en todos los matinales el tema es uno solo: el aplastador triunfo del Partido Republicano en las elecciones de consejeros constitucionales. Y José Antonio Neme hizo un particular análisis de los responsables de la derrota oficialista y la caída de Chile Vamos.

“Yo lo siento mucho, yo conozco a Daniel Stingo, trabajé con él, le tengo un gran aprecio, pero creo que es uno de los grandes responsables. Fue un desacierto esa frase e incluso creo que Daniel Stingo ya hizo ese análisis”, dijo determinante el conductor de “Mucho Gusto”.

Esto por las declaraciones que dio el abogado luego de su triunfo en las elecciones de constituyentes. “Los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros, que quede claro. Los demás tendrán que sumarse. ¿Quiénes somos nosotros? Los que no somos de derecha, los que no estábamos por el Rechazo. Aquí no ganó la derecha y ahora no son una mayoría”, fue su declaración en el 2021.

“Hoy el Partido Republicano, precisamente, administrará este triunfo de manera sensata para no caer en el modo Stingo”, agregó Neme.