Raquel Argandoña recordó a su madre con emotivo mensaje a dos años de su fallecimiento: “La falta que me haces”

La reconocida personalidad de la TV chilena, Raquel Argandoña, utilizó sus redes sociales para recordar a su madre, Eliana de la Fuente, en el segundo aniversario de su fallecimiento. En un mensaje conmovedor acompañado por una fotografía de ambas, Raquel expresó el profundo vacío que la ausencia de su madre ha dejado en su vida.

Eliana de la Fuente falleció a los 93 años el 8 de mayo de 2019. Raquel, conocida popularmente como “Quintrala”, había compartido previamente su dolor con sus seguidores en las redes sociales, diciendo: “Mamita, vuela alto. Te amo y siempre te amaré”.

[ LEE TAMBIÉN: “Ha sido un hombre importante en mi vida”: Raquel Argandoña se confesó sobre su presente con Félix Ureta ]

“Hace 2 años que partiste al cielo. No te imaginas la falta que me haces”, agregó luego.

En su reciente homenaje, Raquel recordó el amor de su madre por la televisión, especialmente por las noticias de farándula y el programa ya desaparecido “Me Late”. “Mi mamá no se perdía el programa del Daniel Fuenzalida, le decían señora Eliana o tía Eliana y de repente se ponían medios pesaditos y yo iba a tomar té donde ella y le decía ‘ya mamá, vine a tomar té’ y ella me decía ‘pucha ven antes o después, porque a mí me gusta ver este programa’”, recordó.

Raquel también mencionó el amor de su madre por los chismes, diciendo que “le encantaban los cahuines”.