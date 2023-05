“Me sentía mintiendo”: Gino Costa se sinceró y contó los motivos por los que reveló su relación amorosa

Hace solo un par de meses que Gino Costa reveló detalles sobre su pololeo con Miguel Ángel “Pollo” Campos y se sinceró sobre su orientación sexual. Ahora, el periodista de TVN reveló los motivos por los cuáles decidió hacer pública su relación.

“Mi proceso de asumir mi orientación sexual fue más tardío al de cualquier otra persona porque tengo mi mente tan potente y eso bloqueaba mi corazón. Eso nunca me lo cuestioné hasta que apareció la persona que me lo hizo cuestionar”, indicó en aquella ocasión en la entrevista a Velvet.

Nuevamente, Gino aprovechó una conversación con la revista TV y Novelas para referirse en mayor profundidad a su vida amorosa y todos los procesos que lo llevaron a revelar su romance.

“Yo quise hacer esta declaración de principios, que creo que no hay que hacerla. Pero también uno tiene que acomodarse a la sociedad en la que vive y la tuve que hacer, y traté de buscar el mejor lugar para hacerlo, con alguien con quien tuviera confianza”, expresó.

Gino Costa y Pollo Campos | Instagram

El periodista enfatizó en que no le quería seguir ocultando una parte importante de su vida a sus seguidores, puesto que “ya me estaba generando incomodidad, incluso me sentía mintiendo, que creo que es algo que habitualmente no hago”.

“Cuando gente justamente me decía ‘oye, tú que estás soltero’ y yo por dentro decía no, no estoy soltero y no voy a entrar en ese tema porque es mi vida privada”, manifestó el comunicador.

Por último, Gino reveló que también lo hizo para evitar algunos momentos incómodos, como cuando le decían: ‘Tú, cuando encuentras una mujer’ y yo… no, porque estoy en pareja y estoy con un hombre, entonces quise hacer, justamente, esta declaración de principios como para no vivir más este tipo de situaciones”, concluyó.