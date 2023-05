“Mi genética deja mucho que desear...”: Naya Fácil reveló los motivos por los que no quiere tener hijos

Naya Fácil es conocida por decir todo lo que piensa en sus redes sociales. En este contexto, es donde nuevamente vuelve a llamar la atención de sus seguidores tras revelar el motivo por el que no quiere tener hijos.

Todo comenzó cuando la influencer compartió una fotografía del año 2013, en donde se le ve bastante diferente a como es ahora.

Actualmente, es rubia y ha pasado por el quirófano, se arregló la dentadura, entre otros retoques. Mientras que cuando era más joven usaba chasquilla, tenía el pelo oscuro y su estilo era totalmente distinto.

Naya Fácil | Instagram

A raíz de esta situación y tras ver cómo era hace un par de años, Naya tomó una drástica decisión con respecto a su futuro y la maternidad.

“Ojalá nunca tener hijos porque mi genética deja mucho que desear...”, expresó en risas la influencer. “Imagínense si tuviera uno, ¿ustedes creen que va a nacer con esta cara? No, va a nacer con esa cara (refiriéndose a la fotografía). Eso sería una maldad absoluta, ojalá no me duplique o triplique”, aseguró.

“Por eso adopta”, escribió finalmente en la historia de Instagram.