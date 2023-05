Panelista de “Sin Filtros” hace denuncia contra CHV: “Me bajaron, porque no querían darme cámara por estar aquí”

La periodista e historiadora Magdalena Merbilhaa, quien es panelista del programa “Sin Filtros”, lanzó la noche de este lunes, una fuerte denuncia en contra de Chilevisión.

Comentando los resultados de las elecciones, Merbilhaa criticó fuertemente la conducta de los periodistas durante el estallido social: “defendieron todo el tiempo la violencia, porque los periodistas son todos de izquierda radical”.

Pero esto no quedó acá. “Son tan de izquierda radical, que a mí este sábado me habían llamado de Chilevisión, para transmitir la coronación de Carlos, me dedico a Inglaterra, esa es mi área de expertiz, había que estar a las 5.00 de la mañana en el canal, sin pagar, pero dije ‘ya, bueno, voy’, me parecía entretenido”, contó.

Comentó que después le pidieron que invitara a alguien más, y ella le dijo a su socia, “pero me bajaron, porque no querían darme cámara a mí por estar aquí”.

De acuerdo a los antecedentes, el canal prefirió dejar a su socia y bajar a Merbilhaa, ante lo cual la colega de la periodista prefirió marginarse de la invitación, ya que no se consideraba tan experta en el tema como Magdalena.