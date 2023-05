“Estoy realmente feliz en esta nueva etapa”: Vanesa Borghi está chocha con su primer embarazo

La modelo Vanesa Borghi está chocha con su nueva etapa como madre. A pesar de estar viviendo un complicado momento de salud, ella escribió un lindo mensaje sobre su maternidad.

“Si bien mi bebé aún no nace ya estoy dándome cuenta lo que una madre está dispuesta a hacer y dar por sus hijos, diría que la vida misma. Es como ninguna otra cosa en el mundo, es un amor completamente puro” señaló.

“Estoy realmente feliz en esta nueva etapa”, terminó Vanesa.

“Al principio no lo creí...”

En su entrevista con la revista Sarah, ella ahondó sobre su embarazo. “Siempre quise formar una familia, pero también sabía que el momento iba a llegar cuando tuviera que llegar, y llegó en un momento muy lindo”, contó la animadora.

Ella aseguró que no estaban planificando ser padres, pero sí era un tema que habían conversado. Sobre si estaba feliz con su embarazo, ella dio un rotundo sí. “¡Muy!, pero igual tengo harto miedo”, comenzó contando.

“No de ser mamá, eso uno lo va aprendiendo en el día a día, pero cada vez que llega una nueva ecografía pienso: ‘¿Está todo bien?´ y lógicamente te da miedo. Todo el mundo me preguntó si lloré en la primera ecografía, ¡y no!, yo solo quería que me dijeran que estaba todo ok, pero imagino que son miedos que uno tiene como mamá primeriza”, continuó.

Finalmente, contó sobre el momento en que se enteró que estaba esperando un niño, el cual sucedió en un importante feriado. “¡Fue el 25 de diciembre! Justo ese día, y sin tener un retraso (de período) ni nada así”, señaló la modelo.

“Yo pensé “hay algo raro en mi cuerpo, me siento rara”, y compramos un test y salió positivo. Al principio no lo creí, así que tuve que buscar otro test, y era 25 de diciembre, así que estaba todo cerrado, pero finalmente lo confirmamos”, cerró Borghi.