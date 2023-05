Millaray Viera envió una tierna postal desde España: “Ojalá pudiera transmitirles lo bien que me hace su cariño”

La animadora Millaray Viera lo está pasando estupendo en su viaje de trabajo en España. La hija de Gervasio Viera se convirtió en el rostro del nuevo perfume de Antonio Banderas, The Icon Woman, que la tiene recorriendo las tierras del afamado actor.

Millaray publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram dentro de la emoción de su estadía en la península ibérica. Ella partió dándole las gracias a sus seguidores por todo el cariño que le entrega, “quería darles las gracias por su amor, por alegrarse genuinamente por las cosas buenas que me pasan en la vida”, partió.

“De corazón les deseo lo mismo”

“Ojalá pudiera transmitirles lo bien que me hace su cariño que es tan grande como sorprendente. Me pregunto mucho de dónde viene, qué hice para merecer tanto y no tengo la respuesta, pero lo recibo con profunda gratitud e intento retribuirlo”, señaló la animadora.

“Y bueno, de corazón les deseo lo mismo que me desean multiplicado, que todo lo bueno les pase!”, agregó Viera. “Yo aquí estoy trabajando en un sueño (y bueno, empinando el codo de vez en cuando también como verán en las fotos)”, agregó.

“Disfrutando la fortuna de que mi equipo de trabajo esté compuesto por amigos del alma que además son tremendos profesionales, coleccionando historias para contarles a los nietos, comiendo mucho jamón, tomando tintos de verano y sacando fotos con los ojos en cada esquina que van directo al disco duro de mi corazón”, finalizó Millaray.