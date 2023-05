Televidentes lanzan fuerte crítica a Mega tras estreno de la nueva teleserie: “Lo hicieron mal, esa no es la forma”

Durante la tarde de este martes, Mega estrenó el primer capítulo de la nueva producción “Como la vida misma”. Sin embargo, este hecho generó algunas molestías en algunos televidentes.

El drama comenzó luego de que la teleserie protagonizada por Sigrid Alegría y Diego Muñoz apareciera en el aire luego penúltimo y emotivo capítulo de “La Ley de Baltazar”.

Cabe recordar que en este episodio, el personaje de Francisco Reyes se despidió de sus hijos con emotivos videos y se llevó a cabo su funeral tras sufrir un infarto.

Aunque este momento fue cortado abruptamente por la producción de Mega para dar el paso al estreno de su nueva teleserie, lo que provocó la indignación de los televidentes debido a que la recta final fue empañada por el drástico cambio en la programación.

“Lo hicieron mal, esa no es la forma”, “Me sentí cuando uno está escuchando Spotify sin pago… con toda la música corta vena dramatismo puro y aparece el comercial que corta la inspiración”, “Una falta de respeto”, “¿Cómo pueden tener tan poco respeto de cortarla de manera tan penca? Me cambié de canal”, fueron algunas de las críticas de las redes sociales.

Acá te dejamos algunos de los comentarios:

