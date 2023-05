Claudia Conserva envió un mensaje antes del estreno de “Brava”: “El mensaje que tengo que dar es urgente”

A tan solo horas del estreno de su documental “Brava”, la animadora Claudia Conserva subió un mensaje a sus seguidores para recordarles de este hecho y dar sus razones detrás de este valeroso registro de su batalla en contra del cáncer de mama.

Conserva partió contando que está mucho mejor, “lo primero que quiero hacer es agradecerle toda la energía, las oraciones, toda la buena onda que me han mandado por distintos medios”, dijo.

“Esta noche quiero invitarlos a que me acompañen en el estreno de ‘Brava’, un documental que se va a exhibir a través de las pantallas de TVN a las 22:45. Es un registro crudo, es fuerte de cómo viví durante este año el cáncer”, continuó la animadora.

“Nadie está libre”

“Al principio mi familia no estaba de acuerdo. Sin embargo, no hubo forma de detenerme porque siento que el mensaje que tengo que dar es urgente, porque no estaría hablándole a ustedes ahora, si no hubiese tenido un diagnóstico a tiempo”, sentenció Claudia Conserva.

“Los espero esta noche, un beso”, cerró. “Nadie está libre, piensen, ¿Cuándo se hicieron el último chequeo? Un diagnóstico a tiempo tiene un mejor pronóstico”, escribió junto al video.