Nico Yunge revela exitoso resultado de tratamiento que se realizó: “He vencido uno de los retos más difíciles de mi vida”

Nicolás Yunge dio cuenta este jueves, a través de sus redes sociales, del exitoso resultado que consiguió en el tratamiento realizado para extirparse un tumor.

El otrora integrante de programas juveniles y de telerrealidad nacionales había iniciado hace varios meses en Inglaterra, país donde reside en la actualidad, un tratamiento médico luego de detectar a fines de 2021, y gracias a una endoscopía, un tumor en su cuerpo.

Desde entonces las publicaciones en su cuenta de Instagram disminuyeron, para “trabajar en mi salud mental y física”, y sólo se dieron este año para recordar dolorosos eventos familiares (como la pérdida de su hermana menor y el no poder ir a su funeral) y para agradecer el apoyo de su madre y “toda la gente que me ha mandado amor, pésames y todo tipo de cariño para mí y mi familia en este momento tan difícil”.

No tengo mas palabras para expresar mi gratitud y agradecer el amor y la fuerza que he tenido durante todo este proceso. — Nicolás Yunge

El alivio de Nico Yunge

Eso, hasta hoy jueves, cuando Yunge nuevamente publicó desde su red social una fotografía suya desde el hospital y un texto en el que le dio una gran noticia a sus seguidores de la plataforma.

“Una de las razones por las cuales me he alejado de las redes sociales tanto ha sido para trabajar en mi salud mental y física. Desde que encontraron el tumor en mi cuerpo mi salud mental empeoró y mi preocupación y ansiedad sufrió mucho”, escribió el comunicador, quien aseveró que “con mucha alegría, después de un año y medio, tuve mi último procedimiento y quiero darle gracias a Dios, mi familia y toda la gente que se ha preocupado constantemente de saber cómo estoy”.

“Hoy día removieron lo último que quedaba del tumor, no tengo cáncer y no hay más tumor. No puedo expresar mi alegría y alivio de saber que estoy en el camino correcto a mejorar mi vida y vivir la vida sana que me merezco”, señaló.

“Este alivio de saber que no tengo cáncer es una de las mejores noticias que me han dado en mi vida, no tengo mas palabras para expresar mi gratitud y agradecer el amor y la fuerza que he tenido durante todo este proceso. La vida nos da retos para probar nuestra fortaleza y hoy puedo decir que he vencido uno de los retos más difíciles de mi vida”, prosiguió Nico.

“Muchas gracias desde el fondo de mi corazón a los doctores, enfermeras y todos los seres queridos que me han acompañado en este proceso. Les envío un abrazo enorme y como siempre les doy las gracias por el amor que me envían constantemente porque me dan fuerza para seguir día a día”, finalizó.